Sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter na Ilha de São Miguel

Um sismo com magnitude 2,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de três quilómetros a norte de Ponta Garça foi esta terça-feira de manhã sentido na ilha de São Miguel.Segundo uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo ocorreu às 08h55 locais (menos uma hora do que em Portugal continental).O sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nas Furnas, no concelho de Povoação, acrescenta o comunicado enviado às redações.