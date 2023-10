SMILEAT quer revolucionar alimentação infantil biológica em Portugal

A SMILEAT, única empresa de alimentos biológicos para bebés certificados pela B-Corp, vai investir em Portugal com o intuito de aumentar a rede de distribuição e reforçar a gama dos produtos.



"Em Portugal, através do Grupo Alida Castro, a SMILEAT está já presente na Auchan, Apolónia, El Corte Inglés/Supercor, Go Natural e no canal Farmácias", refere Filipa Neves, diretora de marketing internacional na SMILEAT.





Sendo a marca de alimentação para bebés com mais seguidores nas redes sociais em Portugal, promete lançar novos produtos, como os Smilitos, snacks de milho com azeite virgem extra e umas embalagens autobebíveis. As embalagens são 100% recicláveis e os produtos não têm açúcares adicionados.De acordo com a IRI, a SMILEAT alcançou os 7,8 milhões de euros em vendas líquidas no ano de 2022. Pretendem atingir, em 2023, os 13 milhões de euros em volume de negócios e 32 milhões de euros em 2026.

A startup espanhola que aposta na sustentabilidade foi criada em 2015 pelos fundadores Alberto Jimenéz e Javier Quintana.

"Portugal é um país ao qual continuaremos a dedicar carinho através de uma estratégia local. E onde começaremos agora a colher verdadeiramente os frutos de três anos de investimento e trabalho", reforça Alberto Jimenéz.