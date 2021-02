A s autoridades de Saúde já enviaram 1677 mensagens escritas (SMS) com convocatória para a vacinação contra a Covid-19, revelou esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido. Deste total, só 902 pessoas responderam ‘Sim’, o que corresponde a 53,8%. Quer isto dizer que os restantes 46,2% - quase metade - ou não deram resposta, ou responderam que não.









A titular da pasta da Saúde disse ainda que os serviços de saúde já identificaram 957 mil pessoas - idosos com mais de 80 anos e pessoas entre os 50 e os 79 com pelo menos uma doença de risco –, para vacinar contra a Covid-19. As listagens já foram comunicadas aos centros de saúde que, até ao momento, já fizeram 2380 agendamentos para administração da vacina. “As pessoas que não estejam inscritas ou não tenham médico de família podem aceder ao médico que as segue e pedir uma declaração. Já foram carregadas 4140 declarações deste tipo”, revelou Marta Temido. A governante reiterou que a convocatória pode ser feita “através de carta”, existindo um reforço de contacto em caso de ausência de resposta.

Esta semana, Portugal conta receber um dos maiores stocks, até agora, de doses contra a Covid-19. No domingo chegou a primeira remessa da AstraZeneca (43 200), esta segunda-feira de madrugada uma nova entrega da Pfizer (87 750) e, até ao fim desta semana, estão previstas mais 22 800 da Moderna. Feitas as contas, são mais de 153 mil vacinas.





Estava prevista a chegada de 2,9 milhões de doses no primeiro trimestre. Marta Temido revelou esta segunda-feira que afinal serão “1,9 milhões”. Assegurou, no entanto, que “o País tem feito gestão de stocks para garantir que há segundas doses”. De acordo com a ministra de Saúde, mais de 397 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. Apenas 105 mil já completaram o processo de imunização (com as duas tomas).



Realizados 77 mil testes em apenas um dia em janeiro



Portugal ultrapassou o máximo de testes em janeiro. Só num dia foram realizados 77 mil. Marta Temido admitiu a possibilidade de o teste ser mais abrangente, “independentemente do risco de contacto”. A ministra anunciou ainda um simulador para que os doentes de risco a partir de 50 anos saibam quando vão ser vacinados.