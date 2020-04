Sobe para cinco o número de mortes em lar da Misericórdia de Melgaço

A Câmara de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, informou esta quinta-feira que subiu para cinco o número de mortes associadas à covid-19 no lar Pereira de Sousa, que conta com um total de 42 infetados pelo novo coronavírus.

De acordo com o balanço diário publicado na página oficial do município na rede social Facebook, o número total de infetados no concelho subiu para 64, mais dois casos do que na quarta-feira.

Além dos 42 casos de infeção pelo novo coronavírus em utentes e funcionários do lar Pereira de Sousa, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, a publicação da autarquia adianta ter sido registado o primeiro caso de covid-19 no Centro Paroquial e Social de Chaviães, tratando-se de um funcionário que reside fora do concelho.

O caso daquele lar de Melgaço foi conhecido no dia 07, quando o provedor da Misericórdia disse que três utentes e uma funcionária estavam infetados e que tinham sido testadas mais de 100 pessoas daquele equipamento com 55 idosos.

A desinfeção do lar foi feita na segunda-feira, implicando a retirada e acolhimento temporário de 30 utentes não infetados nas instalações da Fundação Inatel em vila Nova de Cerveira.

Portugal regista 629 mortos associados à covid-19 em 18.841 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 30 mortos (+5%) e mais 750 casos de infeção (+4,1%).

Das pessoas infetadas, 1.302 estão hospitalizadas, das quais 229 em unidades de cuidados intensivos, e 493 foram dadas como curadas.