Sonae encerra supermercados Go Natural até ao final de janeiro

A Sonae vai encerrar os supermercados Go Natural até final de janeiro, confirmou esta quarta-feira à Lusa a MC, que adianta que estão a decorrer "processos de enquadramento" dos trabalhadores da cadeia em outros negócios da dona do Continente.

Em causa estão oito supermercados, dos quais sete em Lisboa e um no Porto.

A loja 'online' da Go Natural já se encontra encerrada, com a informação de que as contas e os dados pessoais dos clientes serão eliminados até 31 de janeiro.

Em 2017, a Sonae, através da Sonae MC, concluiu as operações para a aquisição de 100% do capital dos supermercados biológicos BRIO, bem como da participação de 51% no capital da empresa que detém a Go Natural, que acabou por dar o nome à cadeia que agora vai encerrar portas.

Na altura, a empresa do universo Sonae dava conta que "a concretização destas aquisições permite à Sonae MC acelerar a avenida estratégica de crescimento de Health & Wellness, em particular no segmento de alimentação saudável onde a sua posição de liderança é reforçada".

Em resposta à Lusa, a empresa disse esta quarta-feira que "a Go Natural é uma marca da MC com restaurantes, supermercados e uma gama de produtos (refeições, sopas, bebidas e snacks), e que nasceu em 2004 com a ambição de tornar a alimentação o mote para um estilo de vida mais saudável para todos".

Confirmando que "a marca vai encerrar a sua operação em supermercados até ao final do mês de janeiro", adiantou que manterá "a sua aposta na democratização de uma alimentação saudável através da disponibilização de uma vasta oferta de produtos biológicos e saudáveis nas áreas especializadas das lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia e online em continente.pt" e dos restaurantes Go Natural.

Sobre os trabalhadores da cadeia de supermercados, a empresa disse à Lusa que "os processos de enquadramento dos colaboradores dos supermercados Go Natural noutros negócios do universo MC estão a decorrer".