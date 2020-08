SOS Racismo denuncia "parada Ku Klux Klan" em frente à sua sede e prepara queixa no MP

Uma manifestação em frente à sede do SOS Racismo no passado sábado está a gerar polémica. Várias pessoas com máscaras no rosto e munidas de 'tochas' recriaram um cenário semelhante ao do grupo Ku Klux Klan - EUA - em frente à sede do SOS Racismo, em Lisboa.Várias imagens da manifestação surgiram na Internet, em grupos ligados à extrema-direita portuguesa.O SOS Racismo prepara uma queixa no Ministério Público por ameaças à integridade física, ofensas morais e danos patrimoniais e incitamento ao ódio e violência, segundo refere o jornal Público desta terça-feira.