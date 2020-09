Seis funcionários do bloco operatório do Hospital de Beja infetados com Covid-19

Seis funcionários da equipa do bloco operatório do Hospital de Beja estão infetados com a Covid-19.



O conselho de administração decidiu, esta quinta-feira, que o hospital passa a realizar apenas cirurgias de urgência, na sequência do surto registado na unidade hospitalar.



Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários