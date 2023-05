O homem, de 68 anos, que estava internado no Hospital de Faro à espera de ser transferido para o Instituto Português de Oncologia (IPO), em Lisboa, morreu devido a um linfoma difuso de grandes células B, que corresponde a um tumor maligno do sistema linfático, associado a uma infeção no cérebro.



A causa da morte é revelada na certidão de óbito, a que o CM teve acesso.





CM Janete Serrano, que considera que “a transferência podia ter sido feita mais cedo e talvez o final fosse outro”.



Janete pondera se vai apresentar queixa contra o hospital. O corpo de Francisco Serrano está esta quarta-feira, a partir das 10h00, na Igreja dos Capuchos, em Faro, e o funeral realiza-se a partir das 15h00 no Cemitério Novo.

