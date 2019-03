Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAP faz primeiro voo do mundo em Airbus A330Neo apenas com mulheres na tripulação

Recorde-se ainda que a TAP foi a primeira companhia a voar com este modelo da Airbus.

A companhia aérea TAP fez esta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, o primeiro voo com o modelo Airbus A330-900 Neo apenas com tripulação feminina.



O voo TP089 descolou de Lisboa às 10h45 e teve como destino São Paulo, no Brasil. Todos os passageiros foram ainda presenteados com uma oferta.



