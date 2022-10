TAP gasta mais de 50 mil euros em frota BMW para administradores e diretores

A companhia aérea portuguesa TAP encomendou 50 carros BMW híbridos plug-in, avaliados entre 50 e 65 mil euros, para administradores executivos e diretores da empresa. As viaturas vão começar a chegar no início do ano de 2023.



Segundo a SIC, a TAP tinha de renovar, obrigatoriamente, a frota de carros até 2023, mas esclareceu quanto investiu na nova aquisição. A compra acontece numa altura em que a companhia está a cumprir um programa de resgate, que vai custar mais de 3 mil milhões de euros aos portugueses.

A TAP justificou a escolha do modelo por ser mais amigo do ambiente e pelos benefícios fiscais associados às viaturas híbridas.



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse, à SIC, que compreende os motivos económicos que levaram à decisão, mas consideram-na ética e moralmente condenável.



Contratação de serviços externos na Portugália custará mais de 8 milhões de Euros Leia também