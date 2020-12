A TAP recorreu aos apoios do Estado no âmbito da retoma da economia, reduziu custos e dispensou 729 trabalhadores a prazo, a que se somam outros num total de 1200, entre outras medidas para conter o impacto da pandemia. Mas os prejuízos acentuaram-se a partir de março e, no final de setembro, chegavam a 700 milhões de euros, ou seja, mais 590 milhões de euros que nos nove primeiros meses do ano passado.





