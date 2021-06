Tem 45 anos ou mais? Já pode agendar a vacina no portal da DGS

O sistema de autoagendamento para a vacina contra a covid-19 já está disponível para as pessoas com mais de 45 anos, adiantou fonte da 'task force' responsável pelo plano de vacinação.

Segundo a mesma fonte, face ao "bom ritmo" a que tem decorrido o processo, "quem se propuser ao autoagendamento terá vaga a partir de 14 de junho".

A disponibilização desta ferramenta para pessoas acima dos 45 anos segue o calendário estabelecido pela 'task force', no qual se prevê ainda que a partir do próximo dia 20 seja possível o autoagendamento para pessoas na faixa etária entre os 30 e 39 anos.

O portal destinado ao autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, contemplando as pessoas acima dos 50 anos, depois de ter sido aberto para utentes com 65, 60 e 55 anos.



Em Portugal, a pandemia de covid-19 já provocou 17.029 mortos entre os 851.461 casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.