Tempestade 'Alex' chega com chuva forte, descida das temperaturas e rajadas de 110 quilómetros por hora

A passagem de uma superfície frontal fria associada à tempestade ‘Alex’ provoca esta sexta-feira no Norte e Centro rajadas de vento capazes de atingir os 110 km/h. A depressão irá também provocar chuva intensa e uma descida da temperatura.O mau tempo leva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Lisboa.

Os termómetros vão registar uma descida da temperatura mínima a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e da máxima, em especial nas regiões do interior.





O início do outono não alterou a situação crítica das barragens do Sul do País. Há oito albufeiras com menos de 20%: Vigia, Bravura, Campilhas, Monte Gato, Monte Migueis, Monte da Rocha, Roxo e Divor.





Em Lisboa os termómetros vão variar entre os 15 e os 20 graus Celsius e no Porto entre os 13 e os 19 graus.

A Guarda é o distrito mais frio de Portugal continental esta sexta-feira com 6 graus de mínima e 13 de máxima.

Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu parcialmente nublado, com Porto Santo a atingir os 25 graus e o Funchal os 27.

O arquipélago dos Açores vai contar com céu muito nublado e aguaceiros no Grupo Central. Os termómetros sobem até aos 23 graus em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores.