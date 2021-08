A Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 já entregou um parecer à Direção-Geral da Saúde (DGS) com a lista de doenças em que é recomendado o reforço da vacina.A terceira dose será, entre outros, para alguns tipos de transplantados (que o tenham sido há menos de três meses), pessoas com cancro ativo, com infeção por HIV/sida ou síndrome de Down, apurou o CM.