Terceira vaga da pandemia em Portugal é a mais violenta do mundo

A terceira vaga de Covid-19 em Portugal está a ser a mais violenta em todo o Mundo, revelam as estatísticas do site "Our World in Data", desenvolvido pela Universidade de Oxford.Ao avaliarmos a média de mortes dos últimos sete dias por milhão de habitantes, verificamos que Portugal foi o que mais óbitos registou, seguido por Espanha e Itália.Só na última semana, Portugal registou mais de 20 mortes por milhão de habitantes tornando-se o país com mais mortos por milhão de habitantes do Mundo.Na última semana de janeiro e início de fevereiro, o país apresentou, durante três dias seguidos, o pico de mortes diárias: 28 por milhão de habitantes. Desde então, a curva tem-se mostrado em ligeira queda, porém, comparativamente com o resto do Mundo, Portugal mantém-se muito acima do que seria desejável.O número de óbitos recorde em Portugal foi 303 registado no dia 31 de janeiro e o País chegou a atingir os 16999 casos de infeção por Covid-19 em 24 horas.