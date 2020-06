Termas perdem 3,6 milhões de euros por causa da pandemia de covid-19

A maior estância termal do País volta esta segunda-feira a abrir portas, três meses depois do encerramento forçado por causa da Covid-19. Para além de São Pedro do Sul, grande parte das 46 termas do País prepararam a reabertura, com ainda mais regras de higiene para segurança dos utentes.



São também conhecidas as condições impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a reabertura dos Ateliês de Tempos Livres (ATL), que não estejam integrados em estabelecimentos escolares, e que esta segunda-feira também abrem as portas. Já os espaços deste tipo ligados às escolas só regressam a 26 de junho (ver caixas ao lado).

"Foi necessário criar normas internas muito específicas e adaptar os protocolos de higiene e limpeza com a DGS. Demorou mais do que queríamos mas vamos reabrir com toda a segurança para os nossos clientes", esclareceu Victor Leal, presidente da Associação das Termas de Portugal e da Termalistur. "A pandemia significou para o setor uma quebra na ordem dos 85%, ou seja, as termas deixaram de faturar 3,6 milhões de euros", complementou.



Só em São Pedro do Sul, que vai reabrir um dos dois balneários, deixaram de ser atendidas 3600 pessoas. Porém, a expectativa é que os próximos meses façam regressar 10 mil termalistas. Com a abertura das termas vão também reabrir hotéis e pequeno comércio. "Nas últimas semanas o movimento foi quase nulo mas acredito na recuperação", concluiu o presidente da câmara, Vítor Figueiredo.



Triagem prévia e só utentes sem risco para reabrir termas

Triagens prévias não presenciais para sintomas da Covid-19, admissão apenas de "termalistas de baixo risco" (sem contacto próximo com caso suspeito) e criação de zonas de isolamento são algumas condições da Direção-Geral da Saúde para reabertura de termas, a partir desta segunda-feira . Em tratamento, é obrigatório o uso de máscara.



Ainda não há data para a reabertura dos centros de dia

Questionada sobre a reabertura dos centros de dia, a diretora-geral da Saúde admitiu que esta "é uma das preocupações" das autoridades. Sem adiantar data para o regresso, afirmou que "brevemente" sairão orientações sobre a matéria.



Avança retoma de carreiras TST com reforço de oferta

Os TST - Transportes Sul do Tejo retomam esta segunda-feira as carreiras 107 (Quinta do Brasileiro-Cacilhas) e 192 (Cacilhas-Pinheirinho). Outras 14, entre as quais a 161 (Lisboa/Praça do Areeiro-Costa de Caparica), têm oferta reforçada.



Condições para o regresso dos ATL

Área de isolamento

Os estabelecimentos que dinamizam atividades de tempos livres têm de estar preparados para abordar casos suspeitos de Covid-19, dispondo de uma área de isolamento equipada, entre outros, com água, alguns alimentos não perecíveis e acesso a instalação sanitária.



Máscara obrigatória

As crianças com mais de 10 anos devem usar máscara nos ATL. Os profissionais, também obrigados ao uso deste equipamento, têm de ter formação relativa às medidas de prevenção da transmissão da Covid-19. Sempre que possível as portas e janelas devem estar abertas.



Água, sabão e outros

Estabelecimentos devem ter casas de banho com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel. Devem ter material para desinfeção e limpeza, equipamentos de proteção para o pessoal e dispensador de solução à base de álcool à entrada e à saída.



Crianças em grupo

Crianças e jovens devem ser organizados em grupos e manter a mesma organização ao longo de todo o período em que permaneçam no ATL. A cada grupo deve ser atribuído, se possível, uma só zona. Devem ser organizados horários e circuitos para evitar cruzamento de pessoas.



Horários desfasados

Os horários de entrada e saída de crianças e jovens devem ser, sempre que possível, desfasados uns dos outros, para limitar os contactos. As crianças e jovens devem ser entregues individualmente pelo encarregado de educação à porta do estabelecimento.