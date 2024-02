Tiago Oliveira é o nome apontado para substituir Isabel Camarinha na CGTP

Tiago Oliveira, coordenador da União de Sindicatos do Porto, é o nome apontado para suceder a Isabel Camarinha na liderança da CGTP, uma decisão que deverá ser confirmada na segunda-feira, na comissão executiva, disse fonte sindical à Lusa.

Isabel Camarinha vai deixar de ser secretária-geral da CGTP no próximo congresso da intersindical, que se realiza nos dias 23 e 24, no Seixal, por atingir o limite de idade para mais um mandato de quatro anos.

Segundo fontes sindicais contactadas pela Lusa, "é quase certo" que o nome do sindicalista do norte Tiago Oliveira reúna consenso para suceder a Isabel Camarinha na reunião da comissão executiva da CGTP, agendada para segunda-feira. O nome será depois votado no congresso da intersindical.