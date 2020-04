Trabalhadores agrícolas isolados em armazém em Tavira

Um grupo de 20 trabalhadores agrícolas foram isolados dentro de um armazém, em Tavira, após um deles ter desmaiado na rua e ter manifestado sintomas de infeção por Covid-19.

Segundo o CM apurou, os estrangeiros, de nacionalidade indiana e nepalesa, terão vindo de Serpa, no início de março, e alugaram um armazém para ficarem alojados. Um deles perdeu os sentidos no centro da Tavira e foi internado no Hospital de Faro. Outro foi assistido no centro de saúde. Foram sujeitos a testes e aguardam os resultados.