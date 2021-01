Chuva, vento e forte agitação marítima obrigam ao corte da Avenida D. Carlos I, na Foz do Douro, Porto

O agravamento das condições meteorológicas previsto para o fim de semana leva o município do Porto a cortar o trânsito na avenida D. Carlos I, na Foz, a partir das 22h00 de hoje.

Há previsão de vento forte, com rajadas até 75 km/h, períodos de chuva forte e agitação marítima com ondas de cinco a seis metros, durante esta madrugada e o dia de sábado. O tempo melhora no domingo, mas o estado do mar poderá sofrer novo agravamento na segunda-feira.

A Proteção Civil Municipal apela ao respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos para peões e veículos na orla costeira e junto aos molhes. Desaconselha o estacionamento de viaturas e circulação apeada em toda a orla marítima.