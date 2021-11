Trânsito na Avenida da Liberdade e Rossio em Lisboa condicionado na quarta-feira

O trânsito na Avenida da Liberdade e no Rossio, em Lisboa, vai estar condicionado na quarta-feira, no âmbito das comemorações do 1.º de Dezembro - Dia da Restauração da Independência em Portugal, avisou hoje a Câmara Municipal.

Os condicionamentos de trânsito nestas artérias do centro da capital vão ocorrer entre as 08h00 e as 19h00 de quarta-feira, informou o município de Lisboa.

"Entre as 08h00 e as 12h30 as faixas centrais da Avenida da Liberdade ficam encerradas a partir da Rua Alexandre Herculano, garantindo-se os atravessamentos da avenida", indicou a Câmara Municipal de Lisboa.

O acesso da Praça da Figueira ao Rossio vai ser encerrado entre as 08h00 e as 13h00, com exceção dos transportes públicos.

"Entre as 12h30 e as 19h00 é alargado o corte das faixas centrais da Avenida da Liberdade até à Rotunda do Marquês de Pombal, que fica circulável. Não será possível atravessar a avenida", comunicou o município.

Estes condicionamentos de trânsito devem-se às comemorações do 1 de Dezembro de 1640, em que se celebra o Dia da Restauração da Independência em Portugal, sendo feriado nacional.

"As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas entidades policiais", acrescentou a autarquia.