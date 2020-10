Trânsito no Túnel do Marão cortado para trabalhos de manutenção

O Túnel do Marão, entre Amarante e Vila Real, vai sofrer cortes de trânsito temporários entre os dias 26 e 30 de outubro para a realização de trabalhos de manutenção, anunciou esta quinta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

A IP disse, em comunicado, que vai realizar trabalhos de manutenção dos equipamentos de segurança no túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4)-- Autoestrada do Marão, sendo necessário implementar condicionamentos à circulação.

Os trabalhos decorrerão exclusivamente em período noturno, entre as 21h00 e as 6h00.

Nas noites de 26 para 27 de outubro e de 27 para 28, haverá um corte total entre os nós de ligação com o Itinerário Principal 4 (IP4) e o nó da Campeã no sentido Amarante - Vila Real.

No sentido inverso, entre Vila Real e Amarante, o corte de trânsito verificar-se-á nas noites de 28 para 29 e 29 para 30 de outubro, também entre os nós da Campeã e o de ligação com o IP4.

Em ambas as situações, o trânsito será desviado para o IP4.

Segundo a IP, nesta intervenção serão realizadas ações de manutenção nos equipamentos instalados na infraestrutura rodoviária, designadamente iluminação permanente, iluminação de reforço, ventiladores de impulso, painéis de mensagem variável, painéis seta-cruz, sistema de fixação do cabo fibrolaser e do cabo radial.

Serão igualmente efetuados testes ao funcionamento dos vários sistemas instalados no túnel.

A empresa solicitou a "melhor compreensão para os incómodos e inconvenientes que esta situação provoca" e salientou que as intervenções visa "a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores".