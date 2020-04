Travão à circulação nas estradas do País até dia 14

Nome, número do Cartão de Cidadão, morada completa de casa, morada completa do local de emprego, identificação do patrão. Estes dados têm de constar na declaração, assinada pela empresa, a apresentar à PSP, GNR ou polícia municipal por quem tenha de sair do concelho onde vive para trabalhar. A medida, que entrou hoje em vigor, prolonga-se até às 24h00 de segunda-feira (dia 13) e visa pôr um travão à circulação e impedir as viagens de lazer pela Páscoa. Os aeroportos ficam encerrados.Quem for cuidador informal, por conta própria ou na agricultura, comércio e áreas essenciais (sem teletrabalho possível), deve fazer declaração sob compromisso de honra revelando onde reside e trabalha.Estão proibidas as viagens entre concelhos até 3ª feira, excetuando quem tem trabalho autorizado (obriga a declaração), pessoal de saúde, proteção civil, polícias e militares. A desobediência ‘vale’ até um ano de prisão ou 120 dias de multa. PSP e GNR vão ter 35 mil elementos na rua, pela primeira vez com postos de comando partilhados. Será a ‘Operação Páscoa em Casa’. Vai haver especial atenção às entradas nas cidades e às autoestradas para Norte, Centro, serra da Estrela e Algarve, terminais rodoviários e ferroviários. Quem ande de transportes públicos entre concelhos tem de ter declaração. A Polícia Marítima fará patrulhas nas praias e orla costeira.Desde dia 3, PSP e GNR fiscalizaram 87 mil viaturas e 94 mil cidadãos. Foram detidos 50 por desobediência e resistência.