Três centenas de brasileiros juntam-se em Lisboa para apoiar Lula da Silva

Cerca de 300 brasileiros manifestaram este domingo, em Lisboa, o seu apoio à eleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil, "sem dar nunca por garantida a vitória" e com "um receio sério" quanto à reeleição de Jair Bolsonaro.

Apesar da ameaça da chuva, os apoiantes do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições presidenciais do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que irá disputar a segunda volta em 30 de outubro, com o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), preencheram a Praça Luís de Camões, em Lisboa, para uma caminhada até ao Rossio, afirmando a necessidade de continuar a mobilizar apoio ao ex-presidente brasileiro.

As cerca de três centenas de pessoas que se juntaram para apoiar Lula da Silva "pintaram" de vermelho o percurso por onde passou a manifestação de apoio ao candidato do PT, inclusive junto ao Consulado Geral do Brasil, com a maioria vestida com 't-shirts' da cor que representa este partido de esquerda, assim como bandeiras do país e com animação da batucada do Maracatu, com a participação do grupo Baque do Tejo, que permitiu até passos de dança durante a caminhada.

"O povo quer Lula de novo", lia-se na faixa erguida pelos apoiantes que encabeçavam a manifestação pelas ruas do centro de Lisboa, que se fez ouvir, além dos batuques, com frases de apoio ao candidato do PT: "Lula presidente, fora Bolsonaro".

As crianças não votam, mas também estiveram presentes, acompanhadas dos pais, inclusive ajudaram a pintar, à última hora, alguns dos cartazes, com a mensagem: "Lula, pela democracia" e "Vote na esperança, vote 13".

Em declarações à agência Lusa, Pedro Prola, coordenador do núcleo do PT em Lisboa, afirmou a necessidade de continuar a mobilizar os brasileiros, "com firmeza" e "sem dar nunca por garantida a vitória", para, na segunda volta das presidenciais, eleger Lula da Silva como Presidente do Brasil.

O representante do PT disse que as sondagens apontam para uma vantagem em relação à reeleição de Jair Bolsonaro "em cerca de seis milhões de votos, mas é fundamental seguir mobilizando", para "garantir que no dia 30 exista uma vitória do Lula, uma vitória garantida para recuperar a democracia no Brasil".