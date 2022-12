Tripulantes da TAP mantêm greve para 8 e 9 de dezembro e anunciam novo período de paralisação

Em vista estão pelo menos mais cinco dias de paralisação, que serão agendados até 31 de janeiro, para além dos dois já agendados esta semana.

Os tripulantes da TAP vão mesmo avançar com a greve marcada para a próxima quinta e sexta-feira, uma decisão tomada depois da assembleia-geral realizada esta terça-feira.De acordo com a SIC Notícias, apesar de o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) estar expectante para a reunião realizada esta terça-feira, a greve irá manter-se e antevê novas paralisações.