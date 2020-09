Tubarão faz dois mil quilómetros para chegar a Portugal

Um tubarão cação-bico-de-cristal que foi encontrado na costa algarvia, no passado mês de julho, por uma equipa de investigadores da Inovpesca e do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, fez uma viagem de mais de 2 mil quilómetros desde que foi marcado por outra equipa de biólogos, há pouco menos de um ano, ao largo da costa leste da Irlanda.Estudos destes permitem aumentar o conhecimento sobre a ecologia e biologia destas e de outras espécies de tubarões, das quais ainda temos muito a aprender, diz a investigadora Ana Marçalo.Esta espécie de tubarão, que pode atingir os dois metros de comprimento, tem um estatuto de conservação considerado ameaçado e corre perigo de extinção.