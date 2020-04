Universidade de Coimbra suspende aulas presenciais até ao final do ano letivo devido ao coronavírus

A Universidade de Coimbra (UC) decidiu hoje suspender toda a atividade presencial até ao final do presente ano letivo, devido à pandemia da covid-19, anunciou aquela instituição de ensino superior.

"Foi decidida a suspensão de toda a atividade letiva presencial na UC - com a sua substituição por métodos digitais para a promoção de um ensino a distância -, até ao final do ano letivo 2019/2020, devido à situação de emergência no contexto da pandemia de covid-19", afirmou a Universidade de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a nota de imprensa, foram também determinadas "a transição de todos os regimes de avaliação para meios digitais e a manutenção do calendário escolar para o ano letivo em curso", abrindo-se exceção à pausa letiva da Queima das Fitas, de 11 a 15 de maio, que passa a integrar o período letivo, com a festa dos estudantes a ter sido adiada para outubro.