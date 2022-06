Urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta vão estar encerradas esta noite

Ginecologia e Obstetrícia entre as 20h00 desta terça-feira e as 08h00 de quarta-feira. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo alerta que nos próximos dias ainda poderão existir limitações nos serviços de urgência, havendo necessidade de deslocação para outras unidades hospitalares da região.



















O Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai encerrar as urgências deAs grávidas que sejam utentes do Hospital Garcia de Orta serão encaminhadas para outras unidades da rede, nomeadamente para o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM), bem como para as maternidades da cidade de Lisboa.