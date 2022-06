Urgências de Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo em Loures reabrem domingo

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, encerradas desde as 14h00 de sexta-feira, só reabrirão às 08h00 de domingo e não este sábado, como inicialmente anunciado, segundo fonte oficial.

Este serviço encerrou às 14h00 de sexta-feira e inicialmente a sua reabertura esteve agendada para as 08h00 deste sábado.

Contudo, o serviço permanece encerrado e só deverá reabrir às 08h00 de domingo, confirmou a Lusa junto da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Por este motivo, as grávidas devem dirigir-se ou serão encaminhadas para outras unidades da rede da cidade de Lisboa, indica a ARSLVT.

Os restantes serviços de Ginecologia e Obstetrícia da região estão a funcionar dentro da normalidade.

Nas últimas semanas, vários serviços de urgência destas especialidades e blocos de partos de vários pontos do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.