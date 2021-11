Os serviços de Urgência dos hospitais de Norte a Sul do País estão a acusar pressão. Alguns estão em fase de rutura, devido ao aumento de utentes em situação grave. Em parte, a justificação é simples: efeitos da pandemia. É que se antes as Urgências lotavam com episódios “falsos”, quadros clínicos que poderiam ser tratados em Centros de Saúde, agora, a realidade é outra.