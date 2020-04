Urticária e diarreia: médicos alertam para novos sintomas do coronavírus

As autoridades de saúde como a Organização Mundial de Saúde (OMS) ou a Direção Geral da Saúde (DGS) indicaram-nos inicialmente que os principais sintomas do coronavírus são a febre, tosse seca, conjuntivite, dor forte no peito, dificuldades ao respirar e cefaleia. A esses sintomas, alguns pacientes revelaram ter também perda de olfato e/ou paladar e, nos mais novos, pequenas manchas nos pés também foram registadas entre as queixas.



No entanto, o aparecimento de edemas na pele, como a urticária, bem como os problemas gastrointestinais, como diarreia, por exemplo, podem ser sintomas indicadores da covid-19, de acordo com um grupo de médicos espanhóis, segundo avança o jornal El País.





González

diretor

Fermín

Também um estudo divulgado pelo British Medical Journal apontaram para os sintomas menos comuns do coronavírus, como a perda de olfato e as complicações gastrointestinais, problemas cardiovasculares e de visão.





"Suspeitámos desde o início que haveria outros sintomas", avançou ao jornal espanhol Ricardodo centro de saúde de San, em Madrid, destacando estes dois sintomas como possíveis sinais da presença do vírus.