Uso de máscara passa a ser obrigatório a partir dos 10 anos

O uso das máscaras ou viseiras por crianças nas escolas e nos transportes públicos passa a ser obrigatório a partir dos 10 anos, foi esta sexta-feira decidido pelo Governo.

O comunicado do Conselho de Ministro clarifica que "a obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras nas escolas e na utilização de transportes coletivos de passageiros se aplica às crianças com idade igual ou superior a dez anos".

Esta clarificação é uma das medidas incluídas na nova fase de desconfinamento que se inicia na segunda-feira.