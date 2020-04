Utente de lar da Misericórdia de Santo Tirso morre infetada com coronavírus

Uma utente do lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso, morreu esta quinta-feira infetada pelo novo coronavírus no hospital São João, onde estava internada desde terça-feira, disse à Lusa a porta-voz da misericórdia, Sara Almeida e Sousa.

A idosa, de 85 anos, era uma das duas utentes do lar internadas naquela unidade hospitalar do Porto, e segundo a porta-voz apresentava "múltiplas comorbilidades, situação que torna a função do vírus mais mortal".

Noutro âmbito, a instituição continua a debater-se com problemas para testar os demais utentes e colaboradores, tendo recebido hoje a indicação da "Delegação de Saúde que apenas será prescrito teste à covid-19 a utentes que se dirijam ao seu médico de família ou que, na presença de sintomas, contactem a linha SNS24".

Desde segunda-feira, lembrou a porta-voz que, "77 utentes e 21 colaboradores aguardam para serem testados, depois de a instituição "ter procurado juntos de privados e do Serviço Nacional de Saúde encontrar testes".

"Aos utentes acolhidos nas Estruturas Residências Para Idosos foi dada indicação de que devem ser enviados ao Serviço de Urgência caso apresentem um dos seguintes sintomas: febre, dificuldade respiratória, tosse. Será esta a única via para que possam ser testados", refere ainda comunicação disponibilizada hoje pela Santa Casa.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje cerca das 13:00 pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).

Dos infetados, 1.042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Ainda segundo o mesmo balanço, o concelho de Santo Tirso apresentava hoje 54 casos confirmados da covid-19, mais seis do que os contabilizados na véspera, sendo esta a primeira morte contabilizada.