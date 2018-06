Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes sofrem sem enfermeiros

Enfermeiros do Hospital de Viseu protestaram esta segunda-feira.

Por L.O. | 08:37

Os enfermeiros do hospital de Viseu denunciaram esta segunda-feira que a falta de profissionais está a comprometer o "o atendimento ao utente".



"Os cuidados de saúde que se prestam aos doentes não têm a qualidade que se exige", afirmou Alfredo Gomes, do Sindicato dos Enfermeiros de Portugal, garantindo que com a passagem de metade dos 855 enfermeiros do hospital para as 35 horas semanais "é urgentíssimo a contratação de mais 63 profissionais".



Segundo a Ordem dos Enfermeiros, em 8 anos o Serviço Nacional de Saúde ganhou 3300 enfermeiros, números que "envergonham o País", que precisaria de contratar três mil profissionais por ano.