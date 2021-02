Vacinas antigripe treinam resposta do sistema imunitário e produzem efeitos eficazes contra a Covid-19

As vacinas contra a gripe treinam a resposta inata do sistema imunitário e produzem efeitos eficazes na reação aos contágios da Covid-19. A conclusão é de Maziar Divangahi, imunologista do centro de investigação da Escola de Saúde da Universidade McGill, de Montreal, no Canadá, e apoia-se em estudos feitos na Holanda e pela Universidade do Missouri, nos EUA.









Em outubro 2020, um inquérito de cientistas holandeses revelou que o número de testes positivos Covid-19 nos funcionários dos hospitais era 39% mais baixo entre os que tomaram a vacina contra a gripe. Já neste mês fevereiro, investigadores da Universidade do Missouri constataram que as crianças com vacina antigripe desenvolviam menos sintomas de Covid-19 do que as outras.

As correlações e os dados retrospetivos não permitem conclusões científicas, mas os imunologistas canadianos Maziar Divangahi e Alain Lamarre aprofundaram o funcionamento do sistema imunitário. Este atua de duas formas: a resposta inata que implica glóbulos brancos generalistas e ataca todas as infeções da mesma forma; e a resposta adaptativa que se estimula com vacinas e envolve células e anticorpos capazes de reconhecerem especificamente um vírus ou uma bactéria.



Maziar Divangahi adianta o conceito de “imunidade inata treinada”, com as células imunitárias a reagirem de forma específica quando expostas a uma vacina. Controlam melhor a proliferação do vírus e evitam reações excessivas que trazem efeitos secundários, necessidade de hospitalização e até morte. A observação vale também para o que acontece com as novas variantes do vírus SARS-CoV-2 e a possível quebra de eficácia das vacinas existentes: o sistema imunitário treinado conseguirá sempre diminuir os sintomas e os casos mais graves da doença.