Vacina contra o coronavírus da Moderna vai custar entre 40 e 50 euros

A Moderna Inc., um dos grandes laboratórios farmacêuticos que está na liderança da corrida à vacina contra o novo coronavírus, está a planear fixar o preço da vacina entre os 40 e os 50 euros, segundo revela o Financial Times.

Fonte da empresa não revelada pelo diário económico adianta que a Moderna já está em negociações com governos de vários países e que a empresa terá já proposto, por duas doses da vacina, um preço entre os 50 e 60 dólares (42,64 euros e 51,17 euros). Este valor é consideravelmente mais alto do que ao já anunciado pela Pfizer e pela alemã BioNTech, no que diz respeito ao acordo feito com o governo dos EUA: 39 dólares (33,25 euros) pelas mesmas duas doses.

Os analistas da industria farmacêutica adiantavam que o valor acordado pelos outros dois laboratórios iria pressionar a concorrência a praticar preços semelhantes, no entanto a Moderna estará a aplicar este preço mais alto nas negociações com os EUA e outros países mais ricos.

Um porta-voz da Moderna admitiu à Reuters que estão a decorrer negociações, mas escusou-se a revelar o valor que tem sido apresentado pela empresa.

Farmacêuticas como a Pfizer, a Moderna, a BioNTech e a Merck anunciaram logo os planos de comercializar a vacina para a Covid-19 com margens de lucro, ao mesmo tempo que outras empresas, como a Johnson & Johnson, recusam fazer lucro da venda da vacina.

Os EUA apoiaram o desenvolvimento da vacina e estudos feitos pela Moderna com cerca de mil milhões de euros de investimento.