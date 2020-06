Vaga de imigrantes aumenta população portuguesa

Pela primeira vez no espaço de uma década, em 2019, a população portuguesa aumentou. 10 295 909 de residentes, depois de um ano antes, as estimativas apontarem para 10 276 617, ou seja, houve um ligeiro aumento anual de 19 292 pessoas (+0,19%), segundo o Instituto Nacional de Estatística.









Uma evolução demográfica positiva graças ao número crescente dos que decidiram imigrar para Portugal. Assim, face à população que partiu para o estrangeiro no ano passado, num total de 28 219, entraram no nosso país 72 725. Um saldo migratório positivo de 44 506, e que é superior à diferença entre o total de óbitos e de nascimentos. Em 2019, o saldo natural continuou negativo em 25 214, por nesse ano terem morrido 111 793, e só terem nascido 86 579.

Todas as regiões registaram um saldo migratório positivo, com maior expressão na Área Metropolitana de Lisboa (mais 16 mil imigrantes), no Centro (14 mil) e no Norte (10 mil) . Foram estas três regiões, conjuntamente com a Região Autónoma da Madeira, as únicas a contribuir para o aumento da população. Pelo contrário, entre 2018 e o ano passado, a população recuou nos Açores, Alentejo e Algarve , reflexo da queda nos nascimentos e emigração. Em 2009, por cada 100 jovens, 119,3 idosos residiam no País, número que aumentou para 163,2 dez anos depois.





Metade nasceu antes do 25 de abril