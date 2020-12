Vai viajar? CP suprime comboios no final do ano e até dia 2 de janeiro. Saiba como proceder com os bilhetes

Comboios suprimidos pela CP no fim de ano FOTO: Direitos Reservados

A CP vai suprimir comboios já a partir do próximo dia 31 de dezembro (quinta-feira) e até dia 2 de janeiro (sábado).As supressões vão afetar sobretudo os comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegionais, Regionais, urbanos de Lisboa, do Porto e de Coimbra e os comboios Celta.De acordo com a empresa, os clientes que já tenham adquirido bilhetes para viajar nestes comboios e cujas viagens não se realizem, poderão pedir o reembolso no valor total do bilhete, sem taxas, ou a sua revalidação. O pedido deverá, contudo, ser apresentado até 30 minutos antes da partida do comboio da estação de origem da viagem do cliente.

"As condições apresentadas não se aplicam aos bilhetes dos comboios urbanos, exceto os comprados em complemento ao serviço de Longo Curso", informa a CP.