"Vão na rua e dizem-me muito obrigado": Vice-almirante Gouveia e Melo assume sentir-se "tocado" com reconhecimento

O coordenador da task force, vice-almirante Gouveia e Melo, revelou esta quarta-feira, em entrevista à RTP, o lado positivo de os portugueses reconhecerem o seu trabalho e o peso da responsabilidade que isso lhe traz. "As pessoas vão na rua e dizem-me muito obrigada, essas coisas tocam-me", admite de sorriso no rosto."É muito agradável ser reconhecido mas o mais importante é fazer o trabalho", acrescenta.Gouveia e Melo assume que apesar de gostar do carinho que tem recebido, não esquece a responsabilidade que tem nos ombros e está focado no seu trabalho.