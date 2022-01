Vários despedimentos na TAP suspensos pelo Tribunal da Relação

O Tribunal da Relação de Lisboa suspendeu o despedimento coletivo dos pilotos da TAP, que tinha avançado, no ano passado, devido à crise provocada pela pandemia Covid-19.O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) confirmou, através de um comunicado, a existência de vários pilotos com "decisões de providências cautelares no sentido da reintegração na empresa", que resultaram do recurso ao Tribunal da Relação. No entanto, o SPAC adianta que essas decisões "não foram cumpridas até ao momento".Com o apoio do SPAC, foram proferidas cinco decisões do Tribunal da Relação que determinam a suspensão dos despedimentos e reintegração dos proficionais na TAP.A presidente executiva da TAP vai ser forçada a reintegrar quase todos os cerca de 35 pilotos que foram alvo de despedimento coletivo, segundo várias decisões do Tribunal da Relação de Lisboa, apurou oA situação está a ser acompanhada pelo SPAC, que adianta que "fará tudo o que estiver ao seu alcance para a reposição da legalidade".