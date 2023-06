Mário Pinto tinha 74 anos. Morava no Algarve, com a família, até que uma infeção num dedo do pé o atirou para o hospital - culminando seis meses depois, a 5 de junho, na sua morte. “No Hospital de Portimão o médico disse logo que teria de ser amputado o dedo. Assim foi. Ele foi para Faro para fazerem a cirurgia”, conta a filha, garantindo que não estava preparada para o que veio a seguir.









Ver comentários