Vento forte arranca telhas em bairro de Espinho

As fortes rajadas de vento duraram cerca de dez segundos. O tempo suficiente para arrancar várias telhas do Bairro da Ponte de Anta, em Espinho. Às 8h30 de ontem, as telhas caíram algumas dezenas de metros sobre vários carros. "Ouvi um estrondo enorme, percebi logo que era uma tempestade. As telhas voaram e uma delas partiu o vidro do meu carro e até a janela da minha casa de banho foi arrancada pelo vento", contou Maria Martins, uma das vítimas da forte intempérie que se abateu sobre o bairro.

"Felizmente não aconteceu nenhuma tragédia, as telhas podiam ter atingido alguém em vez dos carros. De qualquer forma, a minha viatura foi atingida e sofri um prejuízo avultado, quero saber quem se vai responsabilizar", questionou Rúben Fonseca. "Além destes estragos, quando chover, a água vai entrar na casa das pessoas, vai ser uma tragédia", adiantou o jovem. "Estas telhas contém amianto, ao partir soltam partículas, é um perigo que também devemos ter em atenção", argumentou Manuel Cacheira, outro dos moradores. O aglomerado habitacional da Ponte de Anta é composto por quatro blocos onde moram cerca de 1200 pessoas. O bairro foi construído há cerca de 40 anos pelo Instituto da Habitação e da Requalificação Urbana.

Para hoje, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mantém o aviso à população de possibilidade de ocorrência de rajadas de vento e chuva forte no Centro e Norte do país, para além de agitação marítima.