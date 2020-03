21 portugueses já saíram do cruzeiro atracado em Lisboa. Testes ao coronavírus deram negativo

Recorde-se que este navio de cruzeiro partiu do Rio de Janeiro a dia 09 de março e tinha um total de 2500 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação. Tinha como origem a cidade de Génova, com sete paragens em cidades europeias.

21 dos 27 portugueses a bordo do cruzeiro que atracou este domingo no porto de Lisboa saiu do navio na madrugada desta segunda-feira. Os passageiros realizaram testes para despistar o coronavírus cujo resultado foi negativo. Os portugueses terão agora de ficar 14 dias de quarentena.Apesar de serem 27 os portugueses naquele navio, só 21 aceitaram sair do cruzeiro, sendo esses os únicos a fazerem os testes de despiste. O processo obrigou a uma longa espera uma vez que os testes demoram entre quatro a seis horas a serem concluídos, seguindo-se os procedimentos da Direção-Geral de Saúde."Acho que foi necessário, agradeço", disse um dos passageiros à, quando questionado pelo tempo que esperou pelo resultado das análises.No navio permanecem agora cidadãos de 38 países que, só depois de estarem reunidas as condições necessárias poderão desembarcar e regressar aos países de origem.As autoridades portuguesas vão repatriar mais de mil passageiros que se encontram a bordo de um navio de cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, atracado no Porto de Lisboa.