Portugueses temeram ovnis ao verem luzes no céu mas a explicação é simples

O início da noite de São Martinho ficou marcada por vários avistamentos de norte a sul do pais de luzes apontadas como objetos voadores não identificados (OVNIS).

Nas redes sociais, uma das explicações avançadas para o fenómeno é a rede de satélites lançados pela empresa norte-americana Space X para o espaço, cuja órbita nesse dia passou por Portugal.

"Esta tarde presenciamos no céu um objeto não identificado. O objeto era do género dum comboio cheio de luzes de lado. Gostaríamos de ter mais informações. O objeto passou entre Santarém e Vale de Santarém, propriamente por cima da Póvoa da Isenta", avançou um dos observadores ao CM.

Também, no Centro do país, foi relatado um fenómeno semelhante: "Filmei este objeto no céu de Constância, supostamente o fenómeno foi visto também em Portimão e Ponte de Sor".

Casos semelhante foram reportados junto da Força Aérea Portuguesa. Fonte do Gabinete de comunicação explicou ao CM que a Força Aérea "foi contatada no dia 11 de novembro, por quatro pessoas de Viana do Castelo, Viseu, Monte Real no concelho de Leiria e Sintra".

A Força Aérea acrescenta que todas estas pessoas "referiram ter observado luzes estranhas no céu". Uma explicação possível assenta na rede de satélites Space X.



Mas os portugueses não foram os únicos a detetar esta presença de luz no céu. Em Espanha, foram vários os que temeram avistar ovnis e o resultado são os vários testemunhos deixados nas redes sociais.



¿Acabo de ver un OVNI? pic.twitter.com/VcDGmduY79 — Vanesa Benítez Zamora (@vaneskabentz) November 11, 2019

A 11 de novembro, a Space X lançou uma rede de mais de 60 satélites para o espaço. À hora em que foram observadas as luzes estranhas no céu em Portugal, os satélites da empresa, propriedade do fabricante de automóveis Tesla, Elon Musk, efetuavam uma órbita sobre o país, revelou a página da internet Heavens Above,

O Correio da Manhã procurou obter um esclarecimento da Autoridade Nacional da Aviação Civil e também da Navegação Aérea de Portugal, mas não foi obtida qualquer resposta.