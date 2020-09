As Brigadas de Intervenção Rápida (BIR) para os lares vão ter 20 médicos e 85 enfermeiros para o País todo. As BIR, anunciadas no início do mês, e que o Governo garantiu que estariam operacionais até ao final de setembro, vão servir para apoiar as estruturas residenciais para idosos a braços com surtos de Covid-19. Atualmente há 35 surtos em lares de idosos no País. Do total de casos de Covid-19 em Portugal, 18 231 (27 por cento do total) são de pessoas com mais de 60 anos, faixa etária que concentra 1805 mortes (95,3 por cento do total).





“A constituição das BIR está em curso através da seleção de recursos humanos. No total está prevista a mobilização de 250 ajudantes de ação direta, 25 auxiliares de serviços gerais, 85 enfermeiros, 20 médicos e 20 psicólogos”, explica aoo Instituto da Segurança Social. As 18 BIR poderão, no entanto, ser ajustadas “em função da evolução da pandemia, da capacidade de captação de recursos e das efetivas necessidades de afetação”. A formação dos recursos humanos está a cargo da Cruz Vermelha Portuguesa.

A mobilização é feita através da Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Segundo o ISS, os profissionais terão direito a uma bolsa mensal de 438,81€ (desempregados subsidiados) ou de 658,22€ (restantes desempregados ou trabalhadores) – os valores são majorados em 30% caso tenha um curso superior. É garantida ainda alimentação, despesas de transporte, seguro, formação e equipamento de proteção individual.







SAIBA MAIS

Comissariado

A primeira estrutura de combate ao desemprego no País foi o Comissariado e o Fundo de Desemprego, em 1932. O Instituto do Emprego e Formação Profissional surge no ano de 1979.



Qualificações



O Quadro Nacional de Qualificações estrutura-se em 8 níveis caracterizados em função de três domínios, para definição dos resultados de aprendizagem: conhecimento, aptidões e atitudes.





O programa de apoio aos equipamentos sociais pretende colocar 15 mil desempregados e trabalhadores em layoff em instituições sociais. Já foram contratados mais de 6 mil.