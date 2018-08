Listas foram publicadas no portal da Direção-Geral da Administração Escolar.

Por Lusa | 18:56

Vinte mil professores ficaram hoje colocados no ano letivo 2018-2019, anunciou o Ministério da Educação no dia em que foram publicadas as listas de docentes.



Em nota à comunicação social, o Ministério refere que a divulgação das listas de colocação de professores ocorre "dentro do calendário previsto, a duas semanas do início das aulas", permitindo assegurar "a normalidade no arranque do ano letivo".



As listas foram publicadas no portal da Direção-Geral da Administração Escolar.