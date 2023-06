Planos de contingência nos principais hospitais do País, 75 postos fixos e 75 equipas móveis de suporte básico de vida em prontidão, dez postos médicos avançados do INEM, estes são os principais dados do plano do Ministério da Saúde para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), apresentado esta segunda-feira.









Ver comentários