Visitas suspensas no hospital de Beja devido ao coronavírus

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), em Beja, começa agora a regressar à normalidade. De forma gradual e progressiva, estão a ser retomadas as consultas, exames, cirurgias e outros atos clínicos que estavam suspensos, na sequência da pandemia de Covid-19.Há cerca de dois meses que a unidade hospitalar disponibiliza "circuitos seguros de atendimento, triagem e encaminhamento de doentes". Foi também criado um plano de contingência e aumentada a capacidade de internamento na unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes.O Alentejo é a região de Portugal continental com menos casos de infeção: segundo os dados de quinta-feira, há 220 casos. Desde o início da pandemia, o hospital de Beja teve um total de dez doentes internados e um óbito - um idoso de 87 anos, que se encontrava na unidade de Cuidados Intensivos.Ao que oapurou, "todos os profissionais de saúde envolvidos na resposta à pandemia estão a tomar as devidas precauções". A equipa de dez profissionais do bloco operatório que realizou a intervenção cirúrgica a uma idosa de 95 anos infetada esteve de quarentena e realizou o teste de despistagem. Os resultados deram negativo.O regresso à normalidade "implica a implementação de várias medidas". O hospital reduziu o número de lugares nas salas de espera, pediu aos doentes que se apresentem apenas com cinco ou dez minutos de antecedência e, caso exista a necessidade de acompanhante, deverá ser apenas uma pessoa. Nesta fase de adaptação à nova realidade "vão continuar suspensas as visitas e acompanhantes nos serviços de internamento", refere a unidade hospitalar.No Alentejo, o novo coronavírus provocou a morte a um idoso de 87 anos. O homem, utente do Lar Nobre Freire, em Beja, esteve internado na unidade de Cuidados Intensivos do hospital da cidade quase uma semana, tendo aí morrido na madrugada de 20 de abril.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24