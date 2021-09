"Fui enganada. Fiquei sem o apartamento e sem os 350 euros do sinal. É triste, no final de tudo, ainda perceber que a casa nunca existiu”. As palavras são de Marisa Lima, uma das pessoas que apresentou queixa nas autoridades por burla no arrendamento de um imóvel, em Paredes.A alegada proprietária, que se apresentava como Cátia Sousa, colocou o anúncio nas redes sociais.