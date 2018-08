Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voos cancelados devido a condições meteorológicas adversas no Porto

Foram também registados atrasos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

11:37

Um elevado número de voos da TAP e da Ryanair foi cancelado esta sexta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do Gabinete de Comunicação e Imagem da ANA, as condições meteorológicas adversas dificultaram as saídas e chegadas dos aviões, tendo causado também atrasos nos voos.



Segundo o site da ANA, foram cancelados os voos com destino a Luxemburgo, Faro, Lisboa, Bruxelas, Frankfurt, Madrid, Liverpool, Paris Beuvais e Colónia.



A operação já está normalizada.