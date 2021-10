Web Summit em Lisboa espera 40 mil visitantes

A PSP montou um forte dispositivo com agentes de várias valências para acompanhar a Web Summit, que decorre em Lisboa de 1 a 4 de novembro. Aguarda-se a presença de 40 mil visitantes.A zona do Parque das Nações, onde se realiza a cimeira tecnológica, vai estar delimitada, com cortes de trânsito. Tendo em conta que paralelamente à Web Summit, no Parque das Nações, vão decorrer eventos em outros pontos da cidade, nomeadamente em zonas de animação noturna, as medidas de segurança vão estar salvaguardadas, com um reforço de policiamento nas zonas da Baixa Pombalina ao Bairro Alto, Cais do Sodré e Praça do Comércio, adiantou esta sexta-feira a PSP.